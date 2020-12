Dotan gaat optreden voor de paus

De zanger zal de paus tijdens de repetities voor de show ontmoeten. ‘Ik vind het een ontzettende eer om in het Vaticaan te mogen optreden en de paus te mogen ontmoeten. Het Vaticaan is één van de mooiste plekken ter wereld om te mogen spelen”, aldus Dotan.

Tijdens de jaarlijkse Show Do Vaticano treden grote artiesten uit Italië en andere landen op. Normaal gesproken is er een groot publiek aanwezig, maar vanwege de coronacrisis blijft het dit jaar bij een lege zaal en de paus.

Voor Dotan is optreden in Italië niet nieuw. De zanger, die dit jaar in de Europese hitlijsten stond met de singles Numb en There Will Be A Way, was er afgelopen zomer veel te vinden en trad er al op in nationale televisieprogramma’s.