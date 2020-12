Geen versoepeling coronamaatregelen, zwaardere niet uitgesloten

Mensen mogen tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling niet meer dan drie gasten ontvangen, per dag. Het kabinet heeft besloten dat dit huidige aantal toegestane bezoekers niet uitgebreid kan worden met de feestdagen, iets waar eerder nog wel op gehint was. De almaar stijgende besmettingscijfers verhinderen het.

Tegelijk sluiten premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge niet uit dat er vóór kerst nog zwaardere maatregelen worden aangekondigd, zeiden ze dinsdag tijdens hun persconferentie. Wat die maatregelen kunnen zijn, wilde Rutte niet zeggen. De avondklok staat dan in elk geval niet bovenaan het lijstje, zei hij. Voorlopig blijft de gedeeltelijke lockdown die half oktober begon, van kracht. "Het is een hard gelag. We hadden het graag anders gewild voor de horeca en andere sectoren. We hadden op meer gehoopt", zei Rutte.

Volgens de premier staan we in Nederland op een tweesprong: als iedereen zich strikter houdt aan de coronamaatregelen, gaan de besmettingscijfers wellicht zodanig omlaag dat er dan meer mogelijk wordt. Gebeurt dat niet, dan is het omgekeerde het geval. Volgens Rutte kan men in de kerstperiode beter thuis blijven en zich aan de regels houden. Kerstborrels zijn wat hem betreft ook uit den boze. De Jonge benadrukte eveneens "dat we het zelf in de hand hebben. In de kern is het gedrag."

Aantal ziekenhuisopnamen

Leidend voor mogelijke versoepelingen is het aantal ziekenhuisopnamen en vooral het aantal opnames op de intensive care. Het aantal nieuwe ic-opnames moet gemiddeld rond de tien zijn. Op dit moment is dat nog zeker het dubbele. Het kabinet hoopt nu dat het gewenste aantal ic-opnamen half januari wordt bereikt. Dan is dat ook de periode waarop er volgens Rutte aan versoepelingen kan worden gedacht, bijvoorbeeld in de horeca. De restaurants en cafés blijven dus vooralsnog dicht.

Los van alle besmettingscijfers, komen er in januari lokaal enkele proefprojecten op het gebied van cultuur en sport. Organisatoren kunnen dan oefenen met meer het toelaten van meer publiek. Volgens Rutte kunnen ze daar ondervinden hoe mensen op een verantwoorde manier de evenementen kunnen bijwonen.

Terughoudend

Deskundigen in het OMT hadden het kabinet al geadviseerd om de geldende coronamaatregelen niet te verruimen in december. Eerder werd gedacht aan een mogelijk maximum van zes gasten, als de besmettingsgraad genoeg zou zijn gedaald. Het kabinet was al terughoudend en verwees vaak naar de versoepeling rond Thanksgiving in Canada, die daar leidde tot een forse toename van het aantal besmettingen.

De afgelopen zes dagen is het aantal besmettingen toegenomen. Alleen dinsdag daalde het naar ruim 6100 positieve tests, 1000 minder dan op maandag. Het cijfer van de hele afgelopen week, is echter "zorgwekkend" toegenomen, melde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Er zijn ruim 43.000 nieuwe besmettingen bijgekomen, terwijl het een week eerder nog om bijna 34.000 besmettingen ging. De stijging doet zich voor in elke leeftijdsgroep.