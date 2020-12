Horecabranche: kabinet houdt ons in gijzeling

De horeca wordt ‘in gijzeling gehouden’ nu er nog geen zicht is op de opening van eet- en drinkgelegenheden. Dat zei algemeen directeur Dirk Beljaarts van belangenorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een reactie op de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge.

De bewindslieden maakten bekend dat er geen versoepelingen van de coronamaatregelen komen, dus ook niet voor de sinds medio oktober gesloten horecagelegenheden. Volgens Rutte blijft het risico op besmettingen in cafés en restaurant reëel, omdat mensen er vaak langer dan 15 minuten binnen zijn in een kleinere ruimte.

Beljaarts vindt die argumentatie niet kloppen, omdat er ook grote horecagelegenheden zijn en bij bijvoorbeeld kappers mensen ook langer dan een kwartier binnen zitten. ‘Het kabinet houdt de horeca gegijzeld zonder dat daar een wetenschappelijke onderbouwing voor is”, zegt hij. Het gegeven dat het ministerie van Economische Zaken een notitie opstelde die impliceert dat de horecasluiting niet bijdraagt aan het tegengaan van besmettingen, maakt de bekendmakingen ‘extra zuur”.

Bevestiging

‘Die notitie zagen wij als bevestiging van wat wij al lange tijd beargumenteren. Als je de horeca zou openen zou dat bijdragen aan het verlagen van het aantal besmettingen”, aldus Beljaarts. ‘Veel ondernemers hebben uitgekeken naar deze persconferentie om te besluiten wat ze gaan doen. Doorgaan met de onderneming of niet? Nog eens pensioen aanbreken om nog even door te gaan?’ Het ministerie van EZK stelt uitdrukkelijk dat de bewuste notitie incompleet was, omdat de analyse erachter niet sluitend zou zijn.

Beljaarts baalt ook dat Rutte gecontroleerde proeven aankondigde met meer publiek bij cultuurinstellingen en sportwedstrijden, terwijl er geen proeven bij horeca worden gehouden. Een eerder plan van KHN om met verschillende horecalocaties te experimenteren strandde volgens hem in Den Haag.

KHN pleit zelf voor veel ruimere steun voor getroffen horecabedrijven, met een volledige vergoeding van alle vaste lasten gedurende de gedwongen sluiting. Beljaarts merkt dat het kabinet meer richting die eisen beweegt, ook omdat politieke partijen steeds meer roepen om ruimere steun voor de horeca. Woensdag geven de ministeries van Economische Zaken, Financiën en Sociale Zaken meer informatie over coronasteun.