Nikkie de Jager opgelucht over arrestaties verdachten van overval

Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, reageert opgelucht op de arrestatie van de mannen die ervan worden verdacht dat ze haar in augustus hebben overvallen in haar eigen huis. In haar nieuwste video op YouTube noemt de make-upartieste de overval ‘’een van de meest enge en traumatische gebeurtenissen in mijn leven.’

Vier overvallers hielden de make-upartieste samen met haar verloofde Dylan onder schot. ‘Vandaag hoorde ik van de Nederlandse politie dat er arrestaties zijn verricht in mijn zaak over de gewapende overval bij ons thuis, afgelopen augustus”, vertelt de YouTube-ster aan haar internationale fans.

Veel meer kan ze er niet over loslaten. ‘Dylan en ik hebben nauw contact met de rechercheurs die op een geweldige manier aan de zaak werken. We moeten nu afwachten hoe het verder loopt. We willen de zaak verder niet beïnvloeden of schade berokkenen, dus meer kan ik er niet over zeggen. Voor onze privacy en in het belang van de zaak.’

Opgepakt

De politie heeft dinsdag in Rotterdam en Ridderkerk zeven mannen opgepakt die worden verdacht van een serie gewelddadige overvallen waarbij vermogende mensen en bekende Nederlanders het slachtoffer waren, onder wie ook voetbalanalist René van der Gijp. De verdachten van 19 tot 24 jaar, zijn dinsdagochtend van hun bed gelicht tijdens acht woninginvallen. Volgens de politie zijn de verdachten in wisselende samenstellingen verantwoordelijk voor vier overvallen en drie inbraken. Behalve in Uden bij Nikkie de Jager opereerden zij in Rotterdam, Dordrecht, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik-Ido-Ambacht en Mijnsheerenland. Daarbij maakten ze volgens de politie enkele tonnen buit.

De politie heeft tijdens de aanhoudingen een auto, designerkleding, design tassen, dure sieraden, horloges, geld, inbraakgereedschap en munitie in beslag genomen. Ook nam de politie telefoons en laptops mee. De aangehouden verdachten zitten in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.