De Britse premier Boris Johnson komt woensdagavond naar Brussel voor overleg over de muurvast zittende onderhandelingen over een handelsverdrag per 1 januari tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Johnson spreekt met Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. ‘Ik kijk ernaar uit de Britse premier te verwelkomen morgenavond”, twittert Von der Leyen.