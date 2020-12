Deense excuses voor weghalen kinderen uit Groenland

De kinderen werden in 1951 weggehaald, twee jaar voordat Groenland werd gedekoloniseerd en geleidelijk autonoom werd. Hun werd een beter leven beloofd in Denemarken, met als doel later terug te gaan naar Groenland om daar als een elite de band met Kopenhagen te onderhouden.

Contact met familie was echter niet toegestaan. Ook na terugkomst in Groenland werden ze niet herenigd met hun ouders, maar moesten ze naar een weeshuis. Velen van hen hebben hun naasten nooit teruggezien

Verantwoordelijkheid

‘We kunnen niet veranderen wat er is gebeurd”, zei de Deense premier Mette Frederiksen in een verklaring. ‘Maar we kunnen wel verantwoordelijkheid nemen en verontschuldigingen aanbieden aan hen voor wie we hadden moeten zorgen, waarin we hebben gefaald.’

Frederiksen zegt zeer te zijn aangedaan door de menselijke tragedies. Ze heeft brieven gestuurd aan de zes kinderen die nog in leven zijn. Een van hen, die 7 jaar was toen ze Groenland verliet, is opgelucht dat er eindelijk excuses zijn. ‘Dit is heel, heel belangrijk. Ik heb hier sinds 1998 voor gestreden”, zei Helene Thiesen tegen het Deense persbureau Ritzau.

Het autonome Groenland wil met zijn enorme poolgebied onafhankelijk worden van Denemarken, maar daarvoor is nog geen datum vastgesteld. De begroting van Groenland wordt voor 60 procent betaald door de voormalige kolonisator.