Onderzoeksresultaten coronavaccin J&J in januari verwacht

Farmaceut Johnson & Johnson (J&J) verwacht tegen het einde van januari belangrijke onderzoeksresultaten over zijn coronavaccin binnen te hebben. Het gaat dan om informatie over de effectiviteit en de veiligheid van het middel, dat dochteronderneming Janssen uit Leiden ontwikkelt. Dat zei hoofdwetenschapper Paul Stoffels van het farmaceutische concern tijdens een rondetafelgesprek in Genève.