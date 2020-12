‘Notitie over opening restaurants trekt voorbarige conclusies’

De notitie stond ook niet op de agenda het ministerieel overleg dinsdag waarin besloten is over hoe de komende weken verder moet met de coronamaatregelen. Versoepelingen voor bijvoorbeeld de horeca zitten er volgens ingewijden hoe dan ook niet in, omdat het aantal positieve coronatests de afgelopen flink is opgelopen.

Het lekken van de notitie wekt ergernis in de Tweede Kamer. PVV-leider Geert Wilders wil dat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) woensdag bij het coronadebat is om opheldering te geven. Ook de linkse oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA en coalitiepartij D66 willen dat het stuk met de Tweede Kamer wordt gedeeld.

Duidelijk perspectief

‘Ik doe de hele dag berekeningen”, zegt minister Eric Wiebes (ook Economische Zaken) over de notitie. Volgens de bewindsman is er pas echt duidelijk perspectief voor horeca-ondernemers ‘als het virus weer ver genoeg is teruggedrongen”. Het kabinet kijkt volgens Wiebes constant naar eventuele versoepelingen ‘die wel invloed hebben op het geluk, maar geen invloed hebben op het virus. Dat blijft een zoektocht.’

De jongste cijfers stemmen nog niet hoopvol, laat Wiebes weten. ‘De situatie is gewoon niet zo geweldig. Maar we zijn er wel allemaal van overtuigd dat er perspectief moet komen. En het beste perspectief is dat je op een gegeven moment een situatie aantreft waarbij de horeca weer open kan.’

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) benadrukt dat het instituut zelf niet betrokken was bij de berekeningen voor de horecanotitie. ‘Het RIVM heeft geen data waaruit blijkt dat het reproductiegetal zal dalen bij het openstellen van de horeca.’