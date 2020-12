Meer dan 70.000 zorgmedewerkers besmet geraakt met corona

Het aantal zorgmedewerkers dat besmet is geraakt met het coronavirus, is opgelopen tot boven de 70.000. Sinds het begin van de uitbraak zijn 71.324 zorgmedewerkers positief getest, bijna 4400 meer dan vorige week. Het gaat niet alleen om mensen die in ziekenhuizen werken, maar ook om bijvoorbeeld thuiszorgers en verplegers. Het is niet bekend waar ze besmet zijn geraakt.

Het aantal overleden zorgmedewerkers steeg van zestien naar achttien. De jongste van hen was 40 jaar oud, de oudste 69. In totaal zijn 686 zorgmedewerkers in een ziekenhuis opgenomen.