Kamer wil notitie zien over coronabesmettingen via horeca

De Tweede Kamer wil een notitie zien van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), waaruit zou blijken dat de opening van restaurants het aantal coronabesmettingen eerder doet dalen dan stijgen. Het document komt uit een analyse van de coronacijfers van het RIVM, die is gemaakt door het ministerie en de politieke redactie van RTL Nieuws heeft ingezien.

De lek komt op een ongelukkig moment voor het kabinet. Deze week demonstreerden horecaondernemers in Den Haag voor meer financiële steun van de overheid, omdat zij door de voortdurende coronamaatregelen veel omzet mislopen.

De notitie moet onmiddellijk boven tafel komen, vindt PVV-leider Geert Wilders. Hij wil opheldering van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) tijdens het coronadebat woensdag. ‘We worden straal voor de gek gehouden door het kabinet.’ Coalitiepartij D66 en linkse oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA willen ook dat de notitie naar de Kamer gaat.

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver wil dat dit onmiddellijk gebeurt, zegt hij op Twitter. ‘De horeca wordt kei- en keihard geraakt. Nu blijkt uit een gelekte notitie dat het sluiten van de horeca misschien wel slechter uitpakt voor de besmettingen dan openhouden.’ Ook de SP is niet te spreken over de gang van zaken. ‘Dit is geen manier van werken,’ twittert SP-leider Lilian Marijnissen. ‘Weer de zoveelste notitie met informatie die de Kamer niet krijgt.’