Pfizer-vaccin eerst naar personeel verpleeghuizen, niet bewoners

Niet bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk beperkten, maar medewerkers worden waarschijnlijk als eerste ingeënt met het vaccin van farmaceut Pfizer. Om logistieke redenen is het efficiënter om het personeel in te enten, en op die manier toch de ouderen en de gehandicapten in de instellingen te beschermen. Dat bevestigen ingewijden, na berichtgeving van NRC.