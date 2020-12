‘Militairen Eritrea helpen Ethiopië in opstandige regio Tigray’

Eritrea heeft soldaten naar Ethiopië gestuurd om het buurland te helpen de opstand in de noordelijke regio Tigray te bedwingen, denken de Verenigde Staten. Beide Afrikaanse landen ontkennen dit, maar een Amerikaanse overheidsbron en vijf diplomaten in de regio hebben dit bevestigd aan persbureau Reuters.

De oorlog tussen Ethiopië en Eritrea werd door de Ethiopische premier Abiy Ahmed beëindigd kort nadat hij aan de macht kwam in 2018. Hij kreeg er het jaar erop de Nobelprijs voor de Vrede voor.

Beide landen zien het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF) nu als gemeenschappelijke vijand. De Eritrese hoofdstad Asmara werd de afgelopen tijd herhaaldelijk met raketten beschoten vanuit Tigray.

Satellietgegevens

Dat het leger van Eritrea nu actief is over de grens, zou onder meer blijken uit satellietgegevens, onderschepte communicatie en getuigenissen uit Tigray. Volgens een diplomaat zou het gaan om ‘duizenden’ Eritrese militairen die sinds medio november in Ethiopië zijn. Het is vrijwel onmogelijk voor journalisten om onafhankelijk verslag te doen uit de regio.

Eritrea’s minister van Buitenlandse Zaken noemde de berichten ‘propaganda”. Premier Abiy heeft alleen gezegd dat Ethiopische regeringstroepen zich eerder hebben teruggetrokken naar Eritrea en daar ondersteuning hebben gekregen.

Afgelopen weekend werd een veiligheidsteam van de Verenigde Naties beschoten bij een vluchtelingenkamp in Tigray toen het een kamp met Eritrese vluchtelingen wilde bezoeken. Ethiopië heeft toegegeven dat zijn troepen schoten hebben gelost.