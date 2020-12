RIVM: Voor wie de eerste prikken zijn, hangt af van het vaccin

Het vaccin van Pfizer, dat als eerste in aantocht lijkt, moet bij -80 graden Celsius worden opgeslagen en dat zou het beste kunnen in grote hallen waar je de benodigde faciliteiten kwijt kunt. Het zou in dat geval handiger zijn om daar dan eerst grote groepen zorgpersoneel naartoe te laten komen, zo is de overweging bij het RIVM. Die zouden dan toch voorrang krijgen op de ouderen en kwetsbaren die nu als eerste kandidaten voor een prik worden genoemd.

Het RIVM heeft een aantal van die speciale koelcellen besteld. In de derde week van december verwacht het ruim veertig vriezers te hebben.