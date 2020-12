Aantal coronameldingen in een dag daalt na week van stijging

Amsterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad zijn het afgelopen etmaal 316 inwoners positief getest. Het aantal gevallen in Den Haag steeg met 212. In Rotterdam kwamen 156 nieuwe besmettingen aan het licht. in Almere testten 106 mensen positief en in Utrecht 96.

Het aantal sterfgevallen steeg het afgelopen etmaal met 71. Dat is het hoogste aantal in bijna twee weken tijd. Op maandag kreeg het RIVM 19 meldingen van overleden coronapatiënten.