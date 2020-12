Zweden viert Kerstmis in kleine kring wegens corona

Zweden mogen tijdens de komende feestdagen hooguit met acht mensen samenkomen, ook binnen huiselijke kring. Premier Stefan Lofven zei dinsdag dat de regels niet ter gelegenheid van Kerstmis en oud en nieuw worden versoepeld. ‘Dit jaar kan Kerstmis niet zoals gebruikelijk.’

Zweden vormt bij de coronamaatregelen een buitenbeentje in Europa, omdat het land geen lockdowns afkondigde of mondkapjes adviseerde. Het land gaat gebukt onder de tweede golf van de virusuitbraak, die inmiddels 7000 levens in het land heeft gekost, meer dan in de rest van Scandinavië samen.