Het coronavaccin van farmaceut Pfizer en biotechnoloog BioNTech voldoet aan de veiligheids- en effectiviteitseisen die de Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA stelt. Wetenschappers van de Amerikaanse overheidsdienst stellen dat in een analyse van de testresultaten. Later deze week beslist de FDA of het vaccin in de Verenigde Staten gebruikt mag worden.