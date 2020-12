Libische troepen Haftar onderscheppen Turks vrachtschip

Troepen van de Oost-Libische krijgsheer Khalifa Haftar hebben een Turks vrachtschip in beslag genomen in Libische wateren. De Mabrouka, die onder Jamaicaanse vlag vaart, was onderweg naar de haven van Misrata in het westen van het land, meldt het Libische Nationale Leger (LNA) van ‘veldmaarschalk’ Haftar.