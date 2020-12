Hoge Raad: veroordeling voor moord Raja Draaisma blijft in stand

De veroordeling van Zaandammer Ferry de G., die in hoger beroep zestien jaar cel kreeg voor de moord op zijn ex-vriendin Raja Draaisma, blijft in stand. Dat besloot de Hoge Raad dinsdag.

Draaisma werd op 22 juni 2015 in haar woning in Hoofddorp door schoten om het leven gebracht. Het hof in Amsterdam achtte vorig jaar bewezen - in tegenstelling tot de rechtbank - dat sprake was van voorbedachte raad en dus moord.

De advocaat van de nu 39-jarige De G. had de Hoge Raad gevraagd de veroordeling te vernietigen. Volgens de advocaat was sprake van noodweer. De Hoge raad heeft dit beroep op noodweer verworpen. Daarmee is de veroordeling voor moord en de opgelegde gevangenisstraf van zestien jaar definitief.

Tussen de verdachte en het slachtoffer waren wegens de beëindiging van hun relatie problemen en spanningen ontstaan. Het hof stelde al vast dat de verdachte aan het begin van de avond met een geladen vuurwapen in zijn auto naar de woning van het slachtoffer is gereden. Achter haar woning heeft hij vanaf zeer korte afstand meerdere schoten op haar afgevuurd, waaronder een schot door haar achterhoofd. De toen negenjarige dochter van het slachtoffer zat op dat moment thuis op haar moeder te wachten. De verdachte is na het schieten weggelopen, in zijn auto gestapt en weggereden.