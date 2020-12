MeToo-rechtbankverhoren Boef, Ali B en Ronnie Flex afgewezen

De rappers Boef, Ali B en Ronnie Flex mogen niet gehoord worden over eventueel wangedrag. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden maakte dinsdag bekend dat dit verzoek is afgewezen. Stichting Music#MeToo wilde ze als getuigen horen om te onderzoeken of Warner Music als muziekdistributeur verantwoordelijk kan worden gehouden voor vermeend wangedrag van artiesten.