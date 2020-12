Verdachten van serie overvallen op rijken en BN’ers opgepakt

De politie heeft dinsdag zeven mannen opgepakt die worden verdacht van een serie gewelddadige overvallen waarbij vermogende mensen en bekende Nederlanders het slachtoffer waren, onder wie YouTube-ster Nikkie de Jager en voetbalanalist René van der Gijp. De verdachten van 19 tot 24 jaar, zijn dinsdagochtend van hun bed gelicht tijdens woninginvallen in acht woningen in Rotterdam en Ridderkerk.

De verdachten zitten vast op verdenking van vier overvallen en drie inbraken in Rotterdam, Dordrecht, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik-Ido-Ambacht, Mijnsheerenland in Zuid-Holland en Uden in Noord-Brabant.

De politie heeft tijdens de aanhoudingen een auto, designerkleding, design tassen, dure sieraden, horloges, geld, inbraakgereedschap en munitie in beslag genomen. Ook nam de politie telefoons en laptops mee.