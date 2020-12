Vier leeuwen besmet met corona in dierentuin Barcelona

Vier leeuwen in de dierentuin van Barcelona hebben het coronavirus opgelopen. Het is pas de tweede keer dat grote katachtigen positief zijn getest op het virus. Drie vrouwtjes en een mannetje werden getest toen medewerkers van de Spaanse zoo merkten dat de dieren lichte symptomen van corona hadden. Twee medewerkers bleken eveneens besmet.

De dieren werden op precies dezelfde manier getest als bij mensen gebeurt, omdat ze gewend zijn aan contact met het dierentuinpersoneel. De dierentuin heeft contact gezocht met de Bronx Zoo in New York, waar in april corona werd vastgesteld bij vier tijgers en drie leeuwen.

De 16-jarige vrouwtjes en het mannetje van 4 hadden milde griepklachten en kregen ontstekingsremmers. De dieren hebben geen contact gehad met andere beesten in de dierentuin. Er wordt nog onderzocht hoe ze besmet zijn geraakt.