OM: nog een verdachte voorverkenning moord Wiersum in vizier

Het gaat om Sezer B. Bekend is dat Wiersum in de periode voorafgaand aan de moord op 18 september vorig jaar uitvoerig is geobserveerd door meerdere verdachten. B. is volgens het OM betrokken geweest bij de voorverkenning van de omgeving van de woning van Wiersum in Amsterdam-Buitenveldert en vermoedelijk ook bij het observeren van zijn kantoor in Amsterdam. Wiersum was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo. Ridouan Taghi is daarin hoofdverdachte. Anouar T. is een neef van hem.

B. kwam eerder bij justitie in beeld in het onderzoek naar de moord op de (niet-criminele) broer van Nabil B., in maart 2018. Het is op dit moment niet duidelijk of er al een concrete strafzaak is tegen B. voor zijn veronderstelde rol bij de moord op Wiersum.

Hoewel van een formele verdenking (nog) geen sprake is, worden zowel de moord op Wiersum als die op de broer van de kroongetuige beschouwd als door Taghi geïnitieerde wraakacties. Kroongetuige B. zou worden gezien als een grote verrader. Hij heeft tientallen verklaringen afgelegd over een reeks liquidaties waarvoor Taghi en zijn medeverdachten in het proces Marengo terechtstaan.