Belgische premier tegen Johnson: jullie vaccin komt uit Europa

De Belgische premier Alexander De Croo heeft zijn Britse collega Boris Johnson nog eens gewezen op de herkomst van het coronavaccin van BioNTech en Pfizer. ‘Made in Europe”, reageerde de Belg op een bericht van zijn ambtsgenoot over het vaccineren van Britten tegen Covid-19.

Het Verenigd Koninkrijk laat als eerste land op grote schaal burgers inenten met het vaccin. De Britse autoriteiten begonnen daar dinsdag mee. Johnson bedankte op Twitter de wetenschappers en proefpersonen die betrokken waren bij de ontwikkeling van het middel. Ook drukte hij zijn landgenoten op het hart dat ze het virus ‘samen’ zullen verslaan.

Britse topfunctionarissen hebben eerder opgemerkt dat het vaccin dankzij de brexit sneller in gebruik kan worden genomen. Dat leidde al tot geërgerde reacties uit Europa, waar erop werd gewezen dat de Britten nog altijd de Europese regels volgen. Het middel wordt bovendien ingevoerd vanuit België en ontwikkelaar BioNTech is gevestigd in Duitsland.