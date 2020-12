Werkstraf voor boer wegens zwaar verwaarlozen duizenden varkens

‘Tenhemelschreiend”, noemde de rechter in de rechtbank in Assen deze zaak. In haar loopbaan spande deze zaak de kroon, zei ze dinsdag.

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ontdekten in augustus 2018 op het bedrijf, waar zo’n 10.000 varkens werden gehouden, in meerdere stallen tientallen kadavers. Verse kadavers, maar ook tot op het bot verteerd of aangevreten. De zeugen en biggen lagen in donkere stallen en in natte mest. De dieren hadden nagenoeg geen drinkwater en kregen geen medische zorg. Zieke dieren waren deels aangevreten. Er was geen afleidingsmateriaal. ‘Dieronterend”, zei de rechter.

De varkensfokker kreeg dwangsommen opgelegd en vanuit de NVWA hulp aangeboden om de bedrijfsvoering op orde te krijgen. Eind april 2019 was er niet veel veranderd. Deze keer waren de waterkranen zelfs dichtgedraaid. De boer stopte een maand later en verkocht de zaak. ‘Pas achteraf zag ik hoe erg het allemaal was”, zei hij tegen de rechter. Zijn passie voor het houden van dieren was na 25 jaar verdwenen.

Het niet afvoeren van kadavers is een overtreding. Hiervoor kreeg de man een boete van 500 euro opgelegd. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.