‘Macron: relatie tussen burgers en politie moet beter’

De Franse president Emmanuel Macron wil kijken of de omstandigheden kunnen worden verbeterd waaronder agenten hun werk moeten doen. Ook de relatie tussen agenten en burgers komt aan de orde tijdens overlegrondes die begin volgend jaar gehouden moeten worden, bericht persbureau Reuters. Dat citeert uit een brief van Macron die naar een politiebond is gestuurd.

Tijdens die consultaties staan onderwerpen op de agenda als de training van agenten en de relatie met de bevolking. Macron schrijft aan de bond SGP Police FO dat het noodzakelijk is het vertrouwen tussen burgers en de politie te vergroten. Hij zegt ook dat agenten de middelen moeten krijgen om te voldoen aan de verwachtingen van hun landgenoten.

In Frankrijk is deze maand op grote schaal gedemonstreerd tegen een nieuwe veiligheidswet die in de maak is. Er raakten afgelopen zondag tientallen agenten gewond bij botsingen met betogers. In de wetgeving wordt onder meer de verspreiding van beelden van agenten aan banden gelegd. Dat maakt het volgens critici lastiger om misstanden aan te kaarten.

In Frankrijk ontstond vorige maand ook grote verontwaardiging door de mishandeling van een zwarte muziekproducent. Er was gefilmd hoe agenten de man sloegen.