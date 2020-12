Moordverdachten Wiersum ook verdacht van dubbele moord Suriname

Naar de twee mannen die worden verdacht van het uitvoeren van de moord op advocaat Derk Wiersum loopt ook een onderzoek in verband met een dubbele moord in Suriname, vorig jaar. Dat meldde het Openbaar Ministerie dinsdag op een tussentijdse zitting in de zaak-Wiersum. Verdachten Moreno B. en Giërmo B. (geen familie) zijn ‘al eerder met elkaar op pad geweest”, aldus de officier van justitie.

Volgens het OM is gebleken dat de twee mannen in maart 2019 vanuit Parijs via Frans Guyana naar Suriname zijn gereisd. In de periode dat zij daar verbleven is in Suriname een dubbele moord gepleegd, aldus het OM. Om welke dubbele moord het gaat, vermeldde de officier van justitie niet. Het onderzoek bevindt zich in een beginnende fase, aldus het OM.

Derk Wiersum was de advocaat van de kroongetuige in Marengo, het grote liquidatieproces waarvan Ridouan Taghi het middelpunt is. De raadsman werd op 18 september 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Behalve de twee uitvoerders is ook Anouar T. verdachte in de zaak. Hij zou een faciliterende en coördinerende rol hebben gespeeld.