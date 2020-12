VS en China botsen weer over Hongkong

De Verenigde Staten liggen opnieuw op ramkoers met China over Hongkong. Washington legde veertien Chinese functionarissen sancties op nadat oppositieleden in die Chinese metropool uit het parlement waren gezet. Daarop waarschuwde Peking dinsdag dat het tegenmaatregelen zal nemen.

De Amerikaanse strafmaatregelen waren gericht tegen prominente leden van het Permanente Comité van het Nationaal Volkscongres, een belangrijk Chinees bestuursorgaan. De relatie tussen Washington en Peking komt daarmee verder onder druk te staan in de laatste maanden van het presidentschap van Donald Trump.

China ligt al langer met westerse landen in de clinch over Hongkong. Die voormalige Britse kroonkolonie maakt sinds 1997 weer deel uit van China. De miljoenenstad heeft nog wel een eigen parlement en rechtssysteem. Dat systeem staat bekend als ‘één land, twee systemen’ en moet garanderen dat de metropool tot zeker 2047 een ‘hoge mate van autonomie’ heeft.

Critici vinden dat Peking morrelt aan de afspraken die zijn gemaakt over de autonome status van Hongkong. De pro-Chinese regering van de stad gebruikte vorige maand nieuwe bevoegdheden om vier oppositieleden hun zetels te ontnemen in de zogeheten Wetgevende Raad, het lokale parlement. Daarop stapten prodemocratische oppositieleden massaal op.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, zei in een verklaring dat China het democratische proces in het Hongkong uitholt. In het lokale parlement van Hongkong kan volgens hem niet langer op een betekenisvolle manier oppositie worden gevoerd.