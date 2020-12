26-jarige Venlose omgekomen door steekpartij

Een 26-jarige vrouw uit Venlo is dinsdagochtend om het leven gekomen als gevolg van een steekpartij in haar woonplaats. Dat maakte de politie bekend.

De steekpartij speelde zich rond 6.20 uur af in de Azaleastraat in het Limburgse stadje. Volgens de politie werd de vrouw op straat neergestoken. Ondanks de inzet van de hulpdiensten en onder meer een traumahelikopter is de vrouw ter plaatse overleden. De politie heeft de straat afgesloten voor verder onderzoek.

De politie is bezig met onder meer het zoeken naar sporen en met een buurtonderzoek. Ook hoort de politie mogelijke getuigen om zich een beeld te vormen van wat zich precies heeft afgespeeld dinsdagochtend vroeg.