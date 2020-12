Vlak Damrak kijkt naar brexitoverleg

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag vrijwel vlak begonnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters openden met kleine koersuitslagen. De blik bleef gericht op de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen Brussel en Londen, die in een cruciale fase zijn beland. Ook hielden beleggers de ontwikkelingen rond het extra coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie in de gaten. In het Verenigd Koninkrijk is inmiddels de eerste persoon ingeënt met het nieuwe coronavaccin van Pfizer en BioNTech.