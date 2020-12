Aanslag Christchurch had niet voorkomen kunnen worden

De Nieuw-Zeelandse politie en inlichtingendienst hebben in de aanloop van de aanslag in Christchurch fouten gemaakt. Maar ze hadden de aanslag niet kunnen voorkomen, staat in een onderzoeksrapport. Toch biedt premier Jacinda Ardern haar excuses aan voor de fouten voorafgaand aan de aanslag op twee moskeeën vorig jaar, waarbij schutter Brenton Tarrant met een racistisch en terroristisch motief 51 moskeegangers doodde.