Brand en explosie bij twee Poolse winkels

Twee Poolse winkels in Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant) en Aalsmeer zijn in de nacht van maandag op dinsdag flink beschadigd door brand en een explosie.

In Heeswijk-Dinther werd die brand veroorzaakt door een explosie, in Aalsmeer hebben bewoners ook een knal gehoord voorafgaand aan de brand, maar een woordvoerder weet niet wat die knal veroorzaakt heeft.

In Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant) moesten twintig bewoners uit het appartementencomplex boven de winkel geëvacueerd worden na de explosie op het Plein 1969. De mensen, die boven de winkel wonen, zijn opvangen in een brandweerkazerne, zo meldt de politie. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen, maar is er wel veel schade. De explosievendeskundige van de politie doet onderzoek en kijkt of de inzet van de explosievenopruimingsdienst EOD nog nodig is.

In Aalsmeer moesten de bewoners van vier woningen tijdelijk elders worden opgevangen. Er is daar schade aan een aantal huizen. De boven de winkel gelegen woning is momenteel niet meer bewoonbaar. Een kat heeft de brand niet overleefd. Ook een auto voor het pand aan de Ophelialaan heeft vlam gevat, aldus een woordvoerder van de brandweer.