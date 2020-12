In Venlo is iemand om het leven gekomen door een steekpartij, meldt de politie dinsdagochtend.

De steekpartij was op de Azaleastraat in de Limburgse plaats. Rond 06.25 uur werden de hulpdiensten ter plaatse gealarmeerd wegens een woningoverval. Maar een woordvoerder van de politie kon hierover nog geen uitsluitsel geven. ‘Het slachtoffer ligt niet in, maar buiten de woning”, liet hij weten.

De politie is bezig met onderzoek naar wat er precies gebeurd is.