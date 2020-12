Nederlandse inflatie valt lager uit

In oktober bedroeg de geldontwaarding nog 1,2 procent en een maand daarvoor 1,1 procent. Die twee maanden steeg de inflatie nadat in augustus met 0,7 procent de laagste stand in haast vier jaar was bereikt.

De inflatie werd gedrukt door de lagere prijs voor kleding en benzine. Kleding was in november 0,6 procent goedkoper dan in dezelfde maand vorig jaar, benzine zelfs 8 procent.

De inflatie is door de coronacrisis al maanden deels op schattingen gebaseerd. Vliegreizen en andere vakanties worden bijvoorbeeld nauwelijks gekocht en ook zijn er geen evenementen en concerten.