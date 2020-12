‘Miljard aan extra omzet voor installateurs laadpalen’

Installateurs van laadpalen voor elektrische auto’s kunnen de komende jaren een miljard euro aan extra omzet behalen door de sterke toename van de vraag naar laadstations. Dat schrijft ABN AMRO. De vraag is volgens de bank of de installatiebranche echter wel de capaciteit heeft om aan die vraag te kunnen voldoen.

Volgens de bank verwacht de Rijksoverheid dat er over tien jaar 1,7 miljoen laadpalen nodig zijn in Nederland. In de afgelopen tien jaar zijn 200.000 laadpalen geïnstalleerd. Naar verwachting worden tot en met met 2025 jaarlijks minimaal 77.000 laadpalen geïnstalleerd en tussen 2026 en 2030 moet dit aantal stijgen naar 200.000 op jaarbasis.

Maar volgens ABN AMRO hebben installateurs het ook heel druk met het verduurzamen van woningen, kantoren en andere gebouwen, bovenop de reguliere installatiewerkzaamheden bij nieuwbouw, verbouw en reparaties. Aangezien de installatiebranche al jaren kampt met een groot personeelstekort is het dus de vraag of die kan voldoen aan die stijgende vraag. De noodzaak dat veel meer leerlingen starten met een opleiding installatietechniek neemt vanwege de grote vraag naar laadpalen nog sterker toe, zegt ABN AMRO.