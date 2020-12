Weer politie-inval in klooster van Orde der Transformanten

De Duitse politie heeft maandag opnieuw een inval en huiszoeking gedaan in het voormalige klooster in de plaats Goch, waar de sekte Orde van de Transformatoren is gehuisvest. Dat melden Duitse media.

De onderzoekers willen meer bewijs vinden in de zaak tegen de in oktober opgepakte sekteleider, een 58-jarige Nederlander. De zelfbenoemde ‘profeet’ wordt verdacht van seksueel misbruik van kinderen en verkrachting. Hij zou ook een vrouw tegen haar wil hebben vastgehouden in het pand in Goch, dat net over de grens bij Nijmegen ligt.

De Duitse politie heeft nog niet gemeld of er bij de huiszoeking bruikbare aanwijzingen zijn gevonden.

Vorige maand werd nog een andere Nederlander in Duitsland aangehouden op beschuldiging van verkrachting en vrijheidsberoving van leden van een door hem opgerichte gemeenschap. Deze 57-jarige man geldt als de ‘spirituele leider’ van het zogenoemde Balance Recovery Life Center in Wesel, in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen.