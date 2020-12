Biden komt nog voor kerst met namen nieuwe ministers

Aankomend Amerikaans president Joe Biden heeft gezegd dat hij nog voor de kerst komt met de invulling van een aantal belangrijke kabinetsposten. Hij wil deze al nog de namen van de ministers van Defensie en Justitie bekendmaken en later deze maand ook de invulling van de posten van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Handel.

Zondag (lokale tijd) maakte Biden bekend dat hij Californische procureur-generaal Xavier Becerra heeft gekozen als kandidaat voor de post van minister van Gezondheid. Hij draagt verder Rochelle Walensky, hoofd infectieziekten in het ziekenhuis van Massachusetts, voor om de Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC te gaan leiden.

Becerra krijgt de zware taak het gezondheidsministerie te leiden terwijl het worstelt met de aanpak van het coronavirus in het land. De afgelopen tijd zijn dagelijks recordaantallen Amerikanen besmet geraakt met het longvirus en sterven ieder dag meer dan 2000 inwoners. Ook bereiden de VS een grote vaccinatiecampagne voor. Tot nu toe zijn meer dan 283.500 Amerikanen gestorven aan Covid-19, terwijl in totaal bijna 15 miljoen Amerikanen besmet zijn geraakt met corona.

Biden, die vanaf 20 januari volgend jaar het hoogste ambt bekleedt, heeft zijn keuzes voor onder meer de ministersposten van Buitenlandse Zaken (Anthony Blinken), Financiën (Janet Yellen) en Binnenlandse Veiligheid (Alejandro Mayorkas) al bekendgemaakt. Hij wil oud-presidentskandidaat John Kerry voordragen als ‘klimaatpaus’ en Avril Haines als inlichtingenchef.

Ook de door huidig president Donald Trump bekritiseerde immunoloog Anthony Fauci blijft onder de nieuwe president in functie. Biden heeft hem vorige week gevraagd op zijn post te blijven en toe te treden tot zijn Covid-team als de Democraat is geïnstalleerd.