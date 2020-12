FVD- en ex-FVD-Statenleden willen blijven samenwerken

De zeven leden van de uiteengevallen Forum voor Democratie-fractie in de Limburgse Provinciale Staten hebben maandagavond onderling overleg gevoerd over hoe ze in de toekomst samen kunnen blijven werken. Vier fractieleden hebben hun lidmaatschap van FVD opgezegd, drie besloten lid te blijven. De zeven spraken uit onderling samen te willen werken, maar ze konden maandagavond nog niet op een rijtje krijgen hoe dat vorm moet krijgen.

Hierover een besluit nemen bleek volgens Simone Kerseboom, die fractievoorzitter blijft van FVD in de Limburgse Staten, niet eenvoudig. ‘Het is allemaal technisch best gecompliceerd en we laten het een paar dagen bezinken, zodat iedereen de tijd heeft om alles goed te overwegen”, liet Kerseboom na afloop van het gesprek weten. Een vervolgafspraak is volgens haar nog niet gemaakt.

De Limburgse FVD viel vorige week in twee fracties uiteen: vier leden hebben genoeg van Thierry Baudet en stapten uit Forum, drie anderen bleven. Anderhalve week geleden hing de Limburgse FVD-gedeputeerde Ruud Burlet zijn lidmaatschap van de partij al aan de wilgen uit onvrede over de houding en het gedrag van Baudet.

De zeven Statenleden staan wel allemaal nog achter de rechtse uitgangspunten van Forum. Om die reden willen ze blijven samenwerken in de Staten.