Georgia bekrachtigt zege Biden na klacht Trump

De Amerikaanse staat Georgia heeft de zege van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen van 3 november bekrachtigd. De uitslag van de verkiezingen was eerder al officieel bevestigd, maar dat was in twijfel getrokken door president Donald Trump. Die ziet overal fraude en vindt dat hem de overwinning is ontstolen.

De nieuwe bekrachtiging volgt op een handmatige hertelling van de stemmen na een controle, en na een nieuwe telling die was aangevraagd door het team van Trump.

De zege van Biden in Georgia verstevigt zijn landelijke overwinning.