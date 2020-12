Telefonisch brexitoverleg Johnson en Von der Leyen voorbij

Ze spraken over de slagingskans van verder overleg voor een handelsdeal tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn in een cruciale fase beland. Als er op 1 januari geen goedgekeurd akkoord ligt, dan loopt de overgangsfase af zonder deal. Dat betekent dat de EU en het Verenigd Koninkrijk met ingang van volgend jaar over en weer importheffingen op goederen zullen instellen.

Donderdag komen de EU-leiders bijeen in Brussel. De onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk staan hoog op de agenda.