Danny Vera voert dit jaar met zijn nummer Roller Coaster de Top 2000 van NPO Radio 2 aan. Bohemian Rhapsody van Queen, dat die plek al zeventien keer bereikte, belandde op de tweede plaats.

The Eagles staan in deze 22e editie op drie met Hotel California en Billy Joels Piano Man op vier. Led Zeppelin haalde de vijfde plek met Stairway to Heaven, net als vorig jaar. Dat werd maandagmiddag bekendgemaakt op NPO Radio 2.