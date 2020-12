VS: Venezolaanse verkiezingen een politieke farce

De Verenigde Staten zeggen dat de Venezolaanse parlementsverkiezingen van zondag een ‘politieke farce’ waren. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken spreekt in een verklaring van een regelrechte ‘schertsvertoning’ van het onwettige Maduro-regime.

Pompeo zei dat de VS dan ook ‘interim-president Juan Guaidó en de legitieme Nationale Assemblee zullen blijven erkennen”.

‘De internationale gemeenschap kan niet toestaan dat Maduro, die onrechtmatig aan de macht is omdat hij de verkiezingen van 2018 heeft gestolen, baat heeft bij het stelen van een tweede verkiezing”, zei Pompeo.

Coalitie

Volgens de nationale kiesraad heeft de coalitie van de autoritaire president Nicolás Maduro de verkiezingen met 67,7 procent van de stemmen gewonnen. De stembusgang werd echter geboycot door de voornaamste oppositiepartijen.

Oppositieleider Juan Guaidó raakte in januari 2019 in een machtsstrijd verwikkeld met Maduro. De op een zijspoor gezette parlementsvoorzitter wordt door tientallen landen, waaronder de VS en EU-lidstaten, erkend als de wettige interim-president van Venezuela.