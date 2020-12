Hoofdverdachte aanslag Nice aangeklaagd voor moord

De hoofdverdachte van de dodelijke aanslag in de Franse stad Nice is maandag aangeklaagd voor moord. De 21-jarige Tunesiër Brahim Aouissaoui viel op 29 oktober mensen in een kerk aan met een mes. Daarbij kwamen drie personen om het leven.

De politie schoot de verdachte na de aanval neer. Hij kwam in kritieke toestand in het ziekenhuis te liggen. Zijn gezondheid verbeterde de afgelopen tijd, waardoor hij nu kan worden ondervraagd.

Aouissaoui vertrok in september uit Tunesië en meldde zich als migrant op het Italiaanse eiland Lampedusa. Hij reisde daarna via de Italiaanse stad Bari naar Nice. De aanslag in Nice volgde kort na de onthoofding van docent Samuel Paty in een voorstad van Parijs door een 18-jarige Tsjetsjeense moslimextremist. De leraar had spotprenten van de moslimprofeet Mohammed laten zien tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting.