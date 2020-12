Bondskanselier Merkel zinspeelt op strengere coronamaatregelen

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zinspeelt op strengere coronamaatregelen. De huidige beperkingen in Duitsland zullen niet voldoende zijn om het land de winter door te krijgen, citeren partijgenoten haar na een vergadering in Berlijn.

De situatie wordt zeer ernstig, zou de bondskanselier tijdens het overleg met andere christendemocraten hebben gezegd. En ook dat vertrouwen op hoop niet zal helpen. Er wordt te veel gesproken over glühwein op kerstmarkten, en te weinig over verplegers en verzorgers die nu onder grote druk moeten werken, zou Merkel hebben geklaagd.

Toen Duitsland begin november gedeeltelijk op slot ging, is de uitbreiding van corona weliswaar afgezwakt, maar niet gestopt. De deel-lockdown werd al verlengd tot 10 januari.

Volgens Merkel is er nog voor Kerstmis nieuw crisisberaad nodig met de zestien Duitse deelstaten over striktere maatregelen. De Beierse premier had daarom gevraagd.