Stiefvader Sharleyne: moeder is een beest zonder empathie

De stiefvader van Sharleyne noemt zijn ex Hélène J. ‘een beest zonder enige vorm van empathie of berouw”. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat Sharleyne in juni 2015 is gewurgd door haar moeder en van de tiende verdieping van een flat in Hoogeveen is gegooid.

De zaak is in hoger beroep bij het gerechtshof in Leeuwarden. De stiefvader vraagt 50.000 euro aan smartengeld. Hij lijdt aan een posttraumatische stressstoornis, aldus zijn raadsman. Bij de rechtbank vroeg hij in 2018 om het dubbele. De man wist via een klachtenprocedure vervolging van J. af te dwingen.

J. kan zich weinig van de fatale nacht herinneren, maar ontkent Sharleyne naar beneden te hebben gegooid. Volgens haar had de stiefvader geen goede relatie met Sharleyne en gaat het hem nu om geld. Ook zelf had ze veel problemen met haar ex, onder andere over de alimentatie.

Vrijgesproken

J. werd vrijgesproken door de rechtbank in Assen. Het OM eiste een celstraf van tien jaar en ging in beroep. De advocaat die de stiefvader bijstaat, noemt het een ‘weekendvonnis”. Hij vindt het gek dat de rechtbank onder meer de verklaring van de bovenbuurman naast zich neerlegde. Die zou voor de val J. met Sharleyne hebben horen praten. Ook zijn er volgens hem geen aanwijzingen die een ander scenario dan een misdrijf ondersteunen, zoals slaapwandelen of zelfmoord.

Het hoger beroep gaat dinsdag verder met het horen van deskundigen over het letsel van Sharleyne. Ook komen een expert op het gebied van slaapwandelen en een geheugendeskundige aan het woord. Het OM maakt donderdag de strafeis bekend.