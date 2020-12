RIVM heeft nog geen verklaring voor nieuwe toename coronagevallen

Een van de mogelijke verklaringen voor de stijging is dat ook mensen zonder corona-achtige klachten, de zogenoemde asymptomaten, zich sinds vorige week kunnen laten testen wanneer ze nauw contact hebben gehad met iemand die zelf positief is getest. ‘Of het testen van asymptomaten daar een rol in speelt, zijn we wel naar aan het kijken”, laat het instituut weten.

Het RIVM meldde vorige week dinsdag dat het in de voorgaande 24 uur iets meer dan 4000 meldingen van positieve tests had gekregen. Daarna steeg het tot ruim 4900 op woensdag, ruim 5600 op donderdag, iets meer dan 5900 op vrijdag, ruim 6500 op zaterdag en meer dan 6800 op zondag. Op maandag kwamen er zelfs meer dan 7100 nieuwe gevallen bij, het hoogste aantal in een maand tijd.