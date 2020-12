Kamermeerderheid lonkt voor strenger kraakverbod

Het kabinet is voor, en ook in de Tweede Kamer lonkt een meerderheid voor de aanscherping van het kraakverbod. Krakers moeten voortaan sneller kunnen worden uitgezet, vinden Kamerleden Daniel Koerhuis (VVD) en Madeleine van Toorenburg (CDA). Zij willen het verbod op kraken aanpassen, zodat panden sneller kunnen worden ontruimd.

Nu worden vermeende krakers nog via een kort geding berecht, en tot die tijd mogen ze niet worden uitgezet. Dat kan tot acht weken duren. Te lang, vinden de initiatiefnemers. Hun voorstel is om vermeende krakers voortaan strafrechtelijk te beoordelen in plaats civielrechtelijk. Op die manier zou een zaak al binnen drie dagen door een rechter-commissaris kunnen worden getoetst.

Het initiatief kon op flinke kritiek rekenen van de oppositie, maar een Kamermeerderheid tekent zich alvast af. De PVV is altijd al kritisch geweest over kraken, en in een debat maandag toonde de SGP zich voorzichtig positief over het voorstel. Al twijfelt Kamerlid Kees van der Staaij nog wel aan de effectiviteit: ‘Zitten er niet zoveel muizengaatjes in het voorstel dat de tijdwinst beperkt is?”, vroeg hij.

Kritisch

Niet alleen de rest van de oppositie, maar ook organisaties waaronder het Openbaar Ministerie (OM), de Raad van State, de Raad voor de Rechtspraak en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn kritisch. Het voorstel zou zorgen voor meer bureaucratie en de werklast voor de politie zou worden verhoogd. Ook zouden meer zaken bij de rechter belanden, omdat krakers nu soms nog zelf vertrekken voor ze voor de rechter moeten verschijnen. De uiteindelijke tijdwinst zou te verwaarlozen zijn. Waarom negeren de Kamerleden deze kritiek, willen GroenLinks en SP weten.

Koerhuis (VVD) ziet toch winst in die drie dagen. Volgens Van Toorenburg (CDA) zit de tijdwinst ook in het doorbreken van de zogenoemde kraak-carrousel, waarbij krakers steeds van pand naar pand gaan en vertrekken voor ze worden berecht. ‘Het OM hoeft minder vaak in de herhaling te treden.’