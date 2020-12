Zwitsers hebben geen haast met coronavaccin

Waar de meeste Europese landen hun plannen voor een snelle inentingscampagne tegen het coronavirus al klaar hebben, kiezen de Zwitsers voor een meer bedachtzame aanpak. Voorzorg gaat boven snelheid, is het devies in het Alpenland, zegt de prominente Zwitserse vaccinexpert Claire-Anne Siegrist.

Het Verenigd Koninkrijk en Rusland beginnen deze week met massavaccinaties, terwijl de VS en de EU naar verwachting op korte termijn noodgoedkeuring geven aan een of meerdere vaccins. Veel EU-landen, ook Nederland, willen zo snel mogelijk in het nieuwe jaar van start gaan met vaccineren.

Zwitserland verwacht de eerste doses pas eind januari en grotere hoeveelheden in de maanden erna. Siegrist heeft begrip voor de haast in zwaar getroffen landen, maar voor haar eigen land is een meer behoedzame benadering gerechtvaardigd. ‘Zwitserland verkeert niet in de catastrofale situatie van de Verenigde Staten.’

Onder controle

Zwitserland met zijn 8,6 miljoen inwoners heeft ongeveer 5000 coronadoden te betreuren en lijkt de tweede infectiegolf geleidelijk onder controle te krijgen. Het land kent geen noodprocedure voor de goedkeuring van medicijnen of vaccins, ‘zelfs niet in een pandemie”, aldus Siegrist die in eigen land wel de hogepriesteres van de Covid-vaccins wordt genoemd.

Swissmedic, de autoriteit die over nieuwe medische middelen gaat, heeft meer gegevens over nieuwe vaccins nodig dan andere landen, aldus Siegrist. Die organisatie zal dan ook vasthouden aan de regel om een paar maanden extra te wachten, ‘omdat verrassingen, hoe zeldzaam ook, ook na twee maanden aan de oppervlakte kunnen komen”.

Extra voorzorgsmaatregel

Vier of vijf maanden afwachten is dan een extra voorzorgsmaatregel, voegt ze eraan toe. Dat biedt gelijk de gelegenheid te leren van de praktijk in andere landen. Voorzichtigheid en openheid kunnen volgens haar ook helpen om vaccinsceptici over de streep te trekken. Uit peilingen blijkt dat 30 tot 50 procent van de Zwitsers nog twijfelt over een inenting.

Het rijke Zwitserland heeft deals gesloten met vaccinmakers Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca voor in totaal 13 miljoen doses. Na goedkeuring hopen de autoriteiten 70.000 mensen per dag te kunnen inenten. ‘We zijn niet bang dat we niet genoeg doses zullen hebben in Zwitserland”, aldus Siegrist.

De verwachting is dat iedereen die een prik wil, die medio 2021 heeft gekregen. Siegrist verwacht niet dat dat zal leiden tot groepsimmuniteit, mede omdat nog niet duidelijk is hoelang een vaccin bescherming biedt.