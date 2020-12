Amsterdam vraagt jongeren mee te denken over oud en nieuw

Nu oud en nieuw vanwege het coronavirus anders is dan voorgaande jaren, vraagt de gemeente Amsterdam jongeren mee te denken over hoe ze de jaarwisseling deze keer kunnen vieren. Ze kunnen hun ideeën op Instagram delen onder de hashtag #oudennieuwchallenge. Voor de beste initiatieven is er een budget van 1500 euro om ze uit te voeren, meldt de gemeente.