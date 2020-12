IKEA stopt na 70 jaar met uitgifte papieren catalogus

De gids beleefde zijn hoogtepunt in 2016, toen meer dan 200 miljoen exemplaren werden verspreid onder huishoudens in meer dan 50 landen. De allereerste editie, met de iconische MK Wing Chair, had een totale oplage van 285.000 exemplaren. Deze werd verspreid in het zuiden van Zweden. De laatste editie van dit jaar had een oplage van 40 miljoen exemplaren.

De stap om de gids niet meer te drukken en te verspreiden maakt deel uit van IKEA’s streven om meer digitaal te worden. Dit omdat ook consumenten steeds vaker online inspiratie zoeken en ook vaker via het web winkelen. In de 12 maanden tot eind augustus steeg de online verkoop van IKEA met 45 procent.