Luchtvaartshow Parijs afgelast door corona

De show op het vliegveld van Le Bourget ten noorden van Parijs geldt als een van de belangrijkste beurzen in de luchtvaartwereld. Vliegtuigbouwers en luchtvaartmaatschappijen ontmoeten elkaar daar en veel deals worden tijdens de show beklonken of bekendgemaakt. De show in Parijs wordt elke twee jaar gehouden in de oneven jaren. In de even jaren is de Britse luchtvaartshow van Farnborough de plek waar hoorfdrolspelers uit de industrie elkaar ontmoeten.

De luchtvaartshow van Parijs stond gepland voor 21 tot en met 27 juni volgend jaar.